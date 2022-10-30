Блогер Пол одолел бывшего чемпиона UFC и остался непобежденным

Поединок прошел в Глендейле (штат Калифорния, США). Он продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Для Джейка это шестая победа в шести профессиональных боксерских поединках. Рекорд Силвы в боксе — три победы и два поражения.