Блогер Пол одолел бывшего чемпиона UFC и остался непобежденным
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC в среднем весе бразильца Андерсона Силву.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC в среднем весе бразильца Андерсона Силву.
Поединок прошел в Глендейле (штат Калифорния, США). Он продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
Для Джейка это шестая победа в шести профессиональных боксерских поединках. Рекорд Силвы в боксе — три победы и два поражения.