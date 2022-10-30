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09:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блогер Пол одолел бывшего чемпиона UFC и остался непобежденным

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC в среднем весе бразильца Андерсона Силву.

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Источник: Reuters

Поединок прошел в Глендейле (штат Калифорния, США). Он продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Для Джейка это шестая победа в шести профессиональных боксерских поединках. Рекорд Силвы в боксе — три победы и два поражения.

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