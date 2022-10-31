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31 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер сделал грозное заявление перед следующим боем

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО) высказался перед следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ахмедов, который не боксировал с января прошлого года, вернется на ринг в декабре. Сам поединок пройдет в Алматы, однако точной даты пока нет.

«Ассаламуалейкум, Казахстан! По воле Божьей мы возвращаемся в большой спорт. Вам нужен хайп? Теперь вы увидите настоящий хайп. Но мы создаем его не для себя, а для того, чтобы сделать нашу страну узнаваемой в мире, поднять ее имя и честь. Мы прославляем величие нашего народа в соответствии с нашими национальными ценностями. Не жалейте поддержки, братья!», — написал он в своих соцсетях.

Ранее боксер признался, что долгое время не выходил на ринг из-за травмы и проблем с визой.

В своем последнем поединке Ахмедов завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental.

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