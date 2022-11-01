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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Джошуа заявил о ментальных проблемах после поражения от Усика

Британский боксер Энтони Джошуа заявил о появлении у него ментальных проблем после поражения от украинца Александра Усика. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на DAZN.

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Источник: AP 2022

Спортсмен пожаловался на психологическое давление и объявил, что берет паузу в карьере для отдыха и восстановления. «Это просто разорвало меня на части. Я так много думал об этом», — признался Джошуа, отметив, что физически он готов выходить на ринг и надеется вернуться к боям весной 2023 года.

Боксер также оценил шансы провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри, несмотря на срыв переговоров о бое, запланированном на декабрь 2022 года. «Наша встреча произойдет, мы ведь бойцы одной эры. Он хороший соперник», — заявил Джошуа.

26 сентября Фьюри сообщил о срыве поединка с Джошуа. Спортсмен объяснил, что контракт не был подписан вовремя, и назвал соперника идиотом и трусом.

В ночь на 21 августа Джошуа проиграл Усику раздельным решением судей. В этом поединке на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего британский боксер провел 27 боев. В них он одержал 24 победы и потерпел три поражения.

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