Бивол рассказал об изменениях в жизни после победы над Альваресом

«Она немного изменилась. Теперь многие люди узнают меня на улице. Я не изменился, это люди меняют отношение ко мне», — заявил Бивол. Он добавил, что после победы над Альваресом многие узнали его не просто как представителя какой-то страны, а как хорошего боксера.