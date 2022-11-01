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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Бивол рассказал об изменениях в жизни после победы над Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассказал о том, как поменялась его жизнь после победы над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает BoxingScene.

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Источник: Reuters

«Она немного изменилась. Теперь многие люди узнают меня на улице. Я не изменился, это люди меняют отношение ко мне», — заявил Бивол. Он добавил, что после победы над Альваресом многие узнали его не просто как представителя какой-то страны, а как хорошего боксера.

Ранее Бивол раскрыл планы на будущее. «Вообще в приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира», — поделился он.

7 мая Бивол победил Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

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