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01:57 (мск), источник: ТАСС

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив Хильберто Рамиреса

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 6 ноября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Абу-Даби в ночь на воскресенье, он выиграл у мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Бивол в 10-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. 31-летний россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 21 победа (11 нокаутом). 31-летний Рамирес не сумел стать чемпионом мира во второй весовой категории, в 2016—2018 годах он владел титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом).

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