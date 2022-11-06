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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бивол разобрал второго мексиканца за год. Зурдо оказался более жестким, чем Канело

Дмитрий идет за Бетербиевым?

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Источник: AFP 2022

Вечером 5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоялся вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол встретился с Хильберто Рамиресом. Российский боксер отстаивал чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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Бивол вышел в ринг спустя полгода после боя с Саулем Альваресом, у которого он выиграл единогласным решением судей. У Зурдо ситуация схожая: в мае он провел бой на неделю позже Дмитрия — мексиканец тогда нокаутировал Доминика Безеля в четвертом раунде.

Зурдо появился в ринге в шляпе и под национальную музыку в живом исполнении, Бивол вышел в компании Басты, который зачитал знакомый всем трек «Моя игра». За спиной Дмитрия шел отец и держал пояс на вытянутых вверх руках. А пока Дэвид Диаманте зачитывал регалии боксеров, мы могли увидеть двух промоутеров, стоящих рядом — Эдди Хирна из Matchroom Boxing и Василия Вакуленко из Gazfight.

Источник: Скриншот из трансляции

Бивол выглядел значительно меньше Зурдо. В первом раунде у него получилось несколько раз попасть, но мексиканец не забывал отвечать. Хильберто напирал, а Дмитрий держал дистанцию. В конце отрезка боксеры столкнулись плечами, причем инициатором был россиянин. Во второй трехминутке Зурдо стал действовать менее прямолинейно и по-прежнему много бил. Но попадания Бивола были точнее — несколько раз удары долетели до головы.

Рамирес держал россиянина на джебе и неплохо им попадал, Дмитрий действовал скорее вторым номером, но включался, когда чувствовал, что Зурдо теряет концентрацию. Начало пятого раунда было за Хильберто, но Бивол перебил мексиканца и забрал концовку, когда донес до челюсти соперника пять четких и мощных панчей подряд. Дмитрий, как сказал в углу его тренер Геннадий Машьянов, «держал на руке» мексиканца, благодаря чему стал действовать намного продуктивнее — шестой раунд тоже остался за ним.

А в седьмом раунде Бивол взорвался — боксеры зарубились, и победителем из эпизода вышел россиянин. «Два раунда пока не наши, поэтому не расслабляйся. Чуть-чуть пытаются его тащить», — сказал Машьянов перед восьмой трехминуткой. Вероятно, тренер имел в виду не последние два раунда, а суммарно за бой. А может, просто хотел завести Дмитрия.

Восьмой отрезок тоже выиграл Бивол благодаря ударной серии в конце, а вот девятый вышел спорным. Почти весь отрезок Хильберто инициативничал и работал по корпусу, но в конце россиянин снова активизировался и накидал кучу ударов. В перерыве Машьянов похвалил Дмитрия лаконичным «молодец», но боксер не подтвердил эту характеристику в десятой трехминутке, потому что ее, по мнению тренера, он отдал.

Источник: Скриншот из трансляции

11-й и 12-й раунды Бивол отработал наверняка. В последнем отрезке Зурдо едва не шлепнулся в нокдаун, но оперативно поднялся. Переживать о судьях не стоило, все отдали победу Дмитрию — 118−110, 117−111, 117−111. Несмотря на счет, победа получилась даже более тяжелой, чем над Саулем Альваресом.

Евгений Нарижный

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