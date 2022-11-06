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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Бивол: доказал, что я — большой чемпион

Российский боксёр Дмитрий Бивол после успешной защиты титула в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом оценил, как прошёл для него 2022 год, учитывая также предыдущую победу, которую он одержал в мае над Саулем Альваресом.

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Источник: AFP 2022

«Я доказал себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что могу побеждать лучших боксёров мира, что я — большой чемпион. Теперь я побил другого парня», — сказал Бивол во флеш-интервью сразу после боя.

Хильберто Рамирес был непобеждённым боксёром до встречи с Биволом. Их бой в Абу-Даби продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением. Счёт судейских записок: 118−110, 117−111, 117−111. На счету Бивола теперь 21 победа подряд, в том числе 11 — нокаутом. В предыдущем поединке, в ночь на 8 мая этого года, российский боксёр одержал победу над Саулем Альваресом также в 12 раундах.

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