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6 ноября, источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана завоевал медаль на ЧА-2022 по боксу

Чемпион Казахстана по боксу Дулат Бекбауов провел свой второй бой на чемпионате Азии 2022 года в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Пресс-служба Дирекции развития спорта

На стадии ¼ финала весовой категории до 67 килограммов он встречался с кыргызстанцем Жакшылыком Талайбековым и одержал уверенную победу.

Выход в полуфинал гарантировал Бекбауову как минимум бронзу турнира.

Отметим, что данная медаль стала уже 13-й для сборной Казахстана на данном чемпионате Азии. Ранее награды себе также гарантировали вышедшие в ½ Санжар Ташкенбай, Саматали Тольтаев, Сабырхан Махмуд, Серик Темиржанов, Сакен Бибосынов, Дарига Шакимова, Карина Ибрагимова, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.

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