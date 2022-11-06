Чемпион Казахстана завоевал медаль на ЧА-2022 по боксу

На стадии ¼ финала весовой категории до 67 килограммов он встречался с кыргызстанцем Жакшылыком Талайбековым и одержал уверенную победу.

Отметим, что данная медаль стала уже 13-й для сборной Казахстана на данном чемпионате Азии. Ранее награды себе также гарантировали вышедшие в ½ Санжар Ташкенбай, Саматали Тольтаев, Сабырхан Махмуд, Серик Темиржанов, Сакен Бибосынов, Дарига Шакимова, Карина Ибрагимова, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.