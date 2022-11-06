Казахстанская боксерша дважды отправила соперницу в нокдаун, но проиграла на ЧА-2022
Чемпионка Азии-2021 по боксу Римма Волосенко потерпела спорное поражение на ЧМ-2022 в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпионка Азии-2021 по боксу Римма Волосенко потерпела спорное поражение на ЧМ-2022 в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она начала свое выступление на турнире сразу с ¼-й финала в весовой категории до 60 килограммов, где встречалась с Номин-Эрдене Тугсжаргал из Монголии.
По ходу боя Волосенко дважды отправляла соперницу в нокдаун, но в итоге уступила раздельным решением судей.
Напомним, что Казахстан уже гарантировал себе 14 медалей на данном турнире. Ранее в ½-ю вышли Алуа Балкибекова, Дулат Бекбауов, Санжар Ташкенбай, Саматали Тольтаев, Сабырхан Махмуд, Серик Темиржанов, Сакен Бибосынов, Дарига Шакимова, Карина Ибрагимова, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.