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6 ноября, источник: Vesti.kz

Казахстанская боксерша дважды отправила соперницу в нокдаун, но проиграла на ЧА-2022

Чемпионка Азии-2021 по боксу Римма Волосенко потерпела спорное поражение на ЧМ-2022 в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Данияр Майлыбаев

Она начала свое выступление на турнире сразу с ¼-й финала в весовой категории до 60 килограммов, где встречалась с Номин-Эрдене Тугсжаргал из Монголии.

По ходу боя Волосенко дважды отправляла соперницу в нокдаун, но в итоге уступила раздельным решением судей.

Напомним, что Казахстан уже гарантировал себе 14 медалей на данном турнире. Ранее в ½-ю вышли Алуа Балкибекова, Дулат Бекбауов, Санжар Ташкенбай, Саматали Тольтаев, Сабырхан Махмуд, Серик Темиржанов, Сакен Бибосынов, Дарига Шакимова, Карина Ибрагимова, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.

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