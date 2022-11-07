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11:19 (мск), источник: Sport24

«Мне не нужен ребенок, который пропускает удары». Дмитрий Бивол — о воспитании отца

Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, как отец воспитывал его в детстве.

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Источник: AP 2022

«Когда я был ребенком, отец привел меня в бокс. И каждый раз, когда я хотел драться и пропускал удары в ринге, мой отец разговаривал со мной, кричал на меня. Он говорил мне: “Если в следующем бою ты будешь пропускать удары, то я выброшу полотенце. Мне не нужен ребенок, который пропускает удары”. Я думаю о защите с детства», — заявил Бивол на пресс-конференции после боя против Хильберто Рамиреса.

На минувших выходных Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. На счету россиянина 21 победа в 21 поединке.

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