«Мне не нужен ребенок, который пропускает удары». Дмитрий Бивол — о воспитании отца

«Когда я был ребенком, отец привел меня в бокс. И каждый раз, когда я хотел драться и пропускал удары в ринге, мой отец разговаривал со мной, кричал на меня. Он говорил мне: “Если в следующем бою ты будешь пропускать удары, то я выброшу полотенце. Мне не нужен ребенок, который пропускает удары”. Я думаю о защите с детства», — заявил Бивол на пресс-конференции после боя против Хильберто Рамиреса.