Чемпион мира по боксу Бивол планирует вернуться на ринг в мае

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол вернется на ринг в мае. Об этом ТАСС в понедельник сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Бивол в минувшие выходные победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Поединок прошел в Абу-Даби.

«Дмитрий вернется в ринг, вероятнее всего, в мае. Это был непростой год, нужно восстановиться и накопить силы. Бои против [Сауля] Альвареса и [Артуром] Бетербиева будут обсуждаться», — сказал Корнилов.