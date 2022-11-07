Чемпион мира по боксу Бивол планирует вернуться на ринг в мае
Накануне россиянин защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
Накануне россиянин защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол вернется на ринг в мае. Об этом ТАСС в понедельник сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.
Бивол в минувшие выходные победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Поединок прошел в Абу-Даби.
«Дмитрий вернется в ринг, вероятнее всего, в мае. Это был непростой год, нужно восстановиться и накопить силы. Бои против [Сауля] Альвареса и [Артуром] Бетербиева будут обсуждаться», — сказал Корнилов.
Биволу 31 год, на его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.