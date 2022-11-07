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12:57 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол планирует вернуться на ринг в мае

Накануне россиянин защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол вернется на ринг в мае. Об этом ТАСС в понедельник сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Бивол в минувшие выходные победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Поединок прошел в Абу-Даби.

«Дмитрий вернется в ринг, вероятнее всего, в мае. Это был непростой год, нужно восстановиться и накопить силы. Бои против [Сауля] Альвареса и [Артуром] Бетербиева будут обсуждаться», — сказал Корнилов.

Биволу 31 год, на его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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