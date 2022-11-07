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17:51 (мск), источник: Sports.Ru

Промоутер Хрюнов: «Бой Бузовой и Загитовой планируем на 9 марта в Москве»

Алина Загитова и Ольга Бузова проведут бой.

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Источник: Sports.Ru

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об организации боксерского поединка между фигуристкой и поп-исполнительницей, телеведущей.

— Мы ведем переговоры и планируем бой Бузовой и Загитовой на 9 марта в Москве.

— Можете рассказать подробнее о ходе переговоров?

— С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером.

— То есть обе стороны согласны на бой?

— Да. Идею одобрили, ведем переговоры о деталях.

— А каким будет формат поединка между Бузовой и Загитовой?

— Это будет бой по боксу — 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется, — сказал Хрюнов.

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