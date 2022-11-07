Промоутер Хрюнов: «Бой Бузовой и Загитовой планируем на 9 марта в Москве»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об организации боксерского поединка между фигуристкой и поп-исполнительницей, телеведущей.

— Мы ведем переговоры и планируем бой Бузовой и Загитовой на 9 марта в Москве.

— Можете рассказать подробнее о ходе переговоров?

— С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером.

— То есть обе стороны согласны на бой?

— Да. Идею одобрили, ведем переговоры о деталях.

— А каким будет формат поединка между Бузовой и Загитовой?