Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Хоккей. НХЛ
8.11
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.11
Бостон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
8.11
Вашингтон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Флорида
35
Все события
Фоторепортажи
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
16:33 (мск), источник: ТАСС

Казахстанского боксера Ербосынулы вывели из комы, его жизни ничто не угрожает

По словам представителя спортсмена, ближайшие две недели боксер проведет под наблюдением врачей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы после кровоизлияния в мозг, его жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель спортсмена.

Ербосынулы был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) против Дэвида Морреля.

«Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей. Также планируется приезд его семьи в США», — сказал собеседник агентства.

30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь