Казахстанского боксера Ербосынулы вывели из комы, его жизни ничто не угрожает
По словам представителя спортсмена, ближайшие две недели боксер проведет под наблюдением врачей.
По словам представителя спортсмена, ближайшие две недели боксер проведет под наблюдением врачей.
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы после кровоизлияния в мозг, его жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель спортсмена.
Ербосынулы был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) против Дэвида Морреля.
«Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей. Также планируется приезд его семьи в США», — сказал собеседник агентства.
30-летний Ербосынулы одержал 16 побед (11 нокаутом) на профессиональном ринге, поражение от Морреля стало первым в его карьере.