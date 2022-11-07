Казахстанского боксера Ербосынулы вывели из комы, его жизни ничто не угрожает

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы после кровоизлияния в мозг, его жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель спортсмена.

Ербосынулы был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) против Дэвида Морреля.

«Айдос вышел из комы, его жизни ничто не угрожает. Ближайшие две недели он проведет под наблюдением врачей. Также планируется приезд его семьи в США», — сказал собеседник агентства.