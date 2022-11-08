Головкин поддержал оказавшегося в коме после нокаута Ербосынулы

Боксер оказался в коме после титульного боя в США. Проводя поединок с кубинцем Давидом Моррелом, Ербосынулы был нокаутирован в 12-м раунде. Затем его доставили в Медицинский центр округа Хеннепин, где он уже перенес операцию.