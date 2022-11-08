Головкин поддержал оказавшегося в коме после нокаута Ербосынулы
Геннадий Головкин высказал слова поддержки казахстанцу Айдосу Ербосынулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Геннадий Головкин высказал слова поддержки казахстанцу Айдосу Ербосынулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксер оказался в коме после титульного боя в США. Проводя поединок с кубинцем Давидом Моррелом, Ербосынулы был нокаутирован в 12-м раунде. Затем его доставили в Медицинский центр округа Хеннепин, где он уже перенес операцию.
«Здоровья и скорейшего выздоровления, Айдос. Сил родным и близким», — написал Головкин в соцсетях.