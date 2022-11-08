Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
Организация также не будет санкционировать бои в этих странах.
Организация также не будет санкционировать бои в этих странах.
ТАСС, 8 ноября. Всемирный боксерский совет (WBC) исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Об этом на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько во вторник сообщил президент организации Маурисио Сулейман.
«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах, и их граждане не смогут боксировать за титулы WBC, — сказал Сулейман. — Выражаю глубокое сожаление перед спортсменами, промоутерами и членами боксерской общественности из России и Белоруссии, на которых отразятся эти события».
Отмечается, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.
Россиянин Артур Бетербиев является чемпионом мира по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг. 21 апреля Сулейман заявил, что он может продолжить карьеру под канадским флагом, так как имеет паспорт этой страны.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.