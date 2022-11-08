Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов

ТАСС, 8 ноября. Всемирный боксерский совет (WBC) исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Об этом на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько во вторник сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах, и их граждане не смогут боксировать за титулы WBC, — сказал Сулейман. — Выражаю глубокое сожаление перед спортсменами, промоутерами и членами боксерской общественности из России и Белоруссии, на которых отразятся эти события».

Отмечается, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.

Россиянин Артур Бетербиев является чемпионом мира по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг. 21 апреля Сулейман заявил, что он может продолжить карьеру под канадским флагом, так как имеет паспорт этой страны.