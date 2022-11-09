Российских боксёров забанили в WBC. Позорная месть Биволу за избитых мексиканцев

После блистательной победы чемпиона WBA Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом мы все предвкушаем объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бивол владеет поясом WBA, а остальные титулы держит уроженец Чечни Артур Бетербиев. В том числе организации WBC.

Клан Сулеймана

Эта лига с 1975 года управляется мексиканским кланом Сулейман. Именно тогда Всемирный боксёрский совет возглавил Хосе Сулейман, крайне неоднозначная фигура, с одной стороны, он провёл массу полезных для бокса реформ, с другой — уверенно ассоциировался с легендарно скандальным промоутером Доном Кингом. Тем не менее Хосе без малого 40 лет руководил этой организацией, вплоть до своей смерти. Знамя Всемирного боксёрского совета подхватил его сын — Маурисио. Таким образом, уже на протяжении 47 лет организация имеет самое непосредственное отношение к Мексике.

Накануне в мексиканском Акапулько проходила очередная рейтинговая сессия WBC, на которой Сулейман-младший продавил решение, которое идёт вразрез с позицией других боксёрских ассоциаций. В первой половине 2022 года было принято решение не признавать титульные поединки, проведённые на территории России. Это было неприятно, но явилось соломоновым решением. Наши боксёры, пусть и без опознавательных национальных символов, уверенно бились за чемпионские звания и забирали (отстаивали) пояса.

Ох уж этот Бивол

Один такой бой в минувшие выходные как раз и выиграл Бивол. Дмитрий одолел второго кряду… мексиканца! В мае он уверенно деклассировал действующую легенду мексиканского бокса, икону для миллионов поклонников бокса — Сауля Альвареса. Канело выходил на поединок уверенным фаворитом, но был буквально на атомы разложен российским боксёром. Мстить за старшего товарища вызвался Хильберто Рамирес.

Что из этого получилось, мы имели возможность наблюдать в эфире федерального телеканала. Дмитрий наглядно продемонстрировал, чем русская школа бокса отличается от остальных. Лучше бы, наверное, Бивол нокаутировал Зурдо. Вместо этого он на протяжении 12 раундов наглядно демонстрировал разницу в классе, уровень, с которым отчаянный мексиканский рубака совладать не смог.

«Совпадение? Не думаю» ©

И вот спустя всего трое суток после случившегося в Абу-Даби, на другом континенте другой влиятельный мексиканец продавил-таки позорное решение выдавить из рейтингов WBC российских боксёров. На топовых позициях во Всемирном боксёрском совете находятся трое россиян: Алексей Папин (№ 1 в первом тяжелом весе) и Евгений Романов (№ 1 в промежуточном весе). А Артур Бетербиев, напомним, владеет поясом в полутяжёлом весе организации. Кроме того, в рейтинге организации значатся такие известные боксёры, как Евгений Тищенко, Магомед Курбанов, Сергей Ковалев, Али Измайлов и другие.

Но всё дело — в Биволе. Почему? Объясняем. Двумя блистательными победами россиянин, судя по всему, наступил на больную мозоль мексиканского клана. Рамирес, напомним, шёл до боя с нашим чемпионом на серии из 44 побед в 44 профессиональных боях. И нужно было видеть выражение лица ещё одного легендарного мексиканца Оскара де ла Хойи, который является менеджером Зурдо.

Что дальше?

Итак, к чему мы пришли на данном этапе? Мстительные мексиканцы, не сумев усмирить Дмитрия в ринге, решили действовать по традиционной для демократического мира схеме — запретить и не пущать. В первую очередь не допустить очной встречи Бивола с Бетербиевым. Артуру в WBC ничего не грозит, поскольку полтора десятка лет он живёт в Канаде, имеет паспорт с изображением кленового листа.

Весь боксёрский мир в предвкушении объединительного боя между Дмитрием и Артуром. Но мексиканский обком WBC вдруг вспомнил, что «модно, стильно и молодёжно» включать в отношении российских спортсменов режим «отмены». Из Акапулько звучали призывы к другим организациям поступить так же. Но мы верим в разум и здравый смысл. Профессиональный бокс переживает глубокий кризис, бан ярких чемпионов из России окончательно похоронит индустрию.

А мексиканцы просто тешат своё самолюбие. Бетербиев благодаря канадскому паспорту будет продолжать выступать под эгидой WBC, а так ожидаемый бой с Биволом и без того планируется на осень 2023 года. И даже если мексиканский клан продолжит упираться, Бетербиев поставит на кон не три, а два чемпионских пояса. Пытаясь ущемить в правах россиян, господа из Акапулько делают ущербными самих себя.