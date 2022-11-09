Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Рома
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Спартак
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Альмерия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:30
Мальорка
Атлетико
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
23
Хоккей. НХЛ
10.11
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.11
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Миннесота
10
Все события
Фоторепортажи
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
8Жерар Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру
19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Костя Цзю сделал заявление об исключении россиян из рейтинга WBC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю сделал заявление об исключении россиян из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Костя Цзю подчеркнул, что ему не хватает информации о решении президента организации Маурисио Сулеймана, и добавил, что собирается лично пообщаться с главой WBC. «Узнаю у него, почему так получилось и в чем проблема. Хочу понять ситуацию и причину», — отметил он.

Об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов WBC стало известно 8 ноября. Решение было принято на рейтинговой сессии совета в мексиканском Акапулько. Организация также не будет санкционировать бои в этих странах.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поражение Трусовой и новые опасные элементы. Итоги второго Гран-при России по фигурному катанию
Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь