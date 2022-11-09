Костя Цзю сделал заявление об исключении россиян из рейтинга WBC

Костя Цзю подчеркнул, что ему не хватает информации о решении президента организации Маурисио Сулеймана, и добавил, что собирается лично пообщаться с главой WBC. «Узнаю у него, почему так получилось и в чем проблема. Хочу понять ситуацию и причину», — отметил он.

Об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов WBC стало известно 8 ноября. Решение было принято на рейтинговой сессии совета в мексиканском Акапулько. Организация также не будет санкционировать бои в этих странах.