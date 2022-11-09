Казахстан завоевал четвертую бронзу на ЧА-2022 по боксу

Отметим, что сегодня в Аммане Алуа Балкибекова (до 48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54 кг) вышли в финал, а Назым Кызайбай (до 50 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) завоевали бронзовые награды.