Казахстан завоевал четвертую бронзу на ЧА-2022 по боксу
Казахстанка Жазира Уракбаева выступила в полуфинале чемпионата Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Жазира Уракбаева выступила в полуфинале чемпионата Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весе до 52 килограмм казахстанка противостояла Ринке Киношите из Японии. Поединок завершился победой японской боксерши.
Таким образом Уракбаева завоевала бронзовую награду континентального первенства.
Отметим, что сегодня в Аммане Алуа Балкибекова (до 48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54 кг) вышли в финал, а Назым Кызайбай (до 50 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) завоевали бронзовые награды.