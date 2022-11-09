Казахстанка вышла в финал ЧА-2022 по боксу

В ½ финала в весе до 57 килограммов она встречалась с Нести Петесио, которая представляет Филиппины. Поединок завершился победой Ибрагимовой единогласным решением судей — 5:0.

Отметим, что сегодня в Аммане Алуа Балкибекова (до 48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54 кг) вышли в финал, а Назым Кызайбай (до 50 кг), Жазира Уракбаева (до 52 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) завоевали бронзовые награды.