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9 ноября, источник: Vesti.kz

Казахстанка вышла в финал ЧА-2022 по боксу

Казахстанка Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Аммане (Иордания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Пресс-служба Дирекции развития спорта

В ½ финала в весе до 57 килограммов она встречалась с Нести Петесио, которая представляет Филиппины. Поединок завершился победой Ибрагимовой единогласным решением судей — 5:0.

Отметим, что сегодня в Аммане Алуа Балкибекова (до 48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54 кг) вышли в финал, а Назым Кызайбай (до 50 кг), Жазира Уракбаева (до 52 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) завоевали бронзовые награды.

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