Казахстанец Али Ахмедов может стать претендентом для чемпионского боя с «Канело»

Али Ахмедов станет обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC во втором среднем весе, в случае победы над французом Кристианом М’Билли (22−0, 20 КО), бой с которым был назначен официально.

В настоящее время чемпионом WBC во втором среднем весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58−2−2, 39 КО). Его ближайший претендент определится в бое между американцами Дэвидом Бенавидесом (26−0, 23 КО) и Калебом Плантом (22−1, 13 КО). Затем победитель будет драться с сильнейшим в паре Ахмедов — М’Билли.