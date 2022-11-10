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10 ноября, источник: Vesti.kz

Казахстанец Али Ахмедов может стать претендентом для чемпионского боя с «Канело»

В Казахстане может появиться еще один чемпион мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Али Ахмедов станет обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC во втором среднем весе, в случае победы над французом Кристианом М’Билли (22−0, 20 КО), бой с которым был назначен официально.

В настоящее время чемпионом WBC во втором среднем весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58−2−2, 39 КО). Его ближайший претендент определится в бое между американцами Дэвидом Бенавидесом (26−0, 23 КО) и Калебом Плантом (22−1, 13 КО). Затем победитель будет драться с сильнейшим в паре Ахмедов — М’Билли.

Напомним, 27-летний Ахмедов в своем предыдущем бою в сентябре победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, завоевав титулы IBF North America и WBC Silver. Дела боксера ведет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Геннадию Головкину.

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