Определился последний финалист сборной Казахстана на ЧА-2022 по боксу

Источник: AIBA

На турнире, который проходит в Аммане (Иордания), в весовой категории до 92-х килограммов он встречался в полуфинале с представителем Ирана Туфана Шарифи и одержал победу.

Он стал последним от сборной Казахстана, кто будет биться за золото турнира. Ранее в финал чемпионата Азии-2022 вышли Асланбек Шымбергенов (71 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Камшыбек Кункабаев (+92), Нурканат Райыс (75 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

Отметим, что Казахстан на ЧА-2022 уже выиграл медаль высшего достоинства. Ее досрочно принесла Алуа Балкибекова, которая стала двукратной чемпионкой Азии.