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10 ноября, источник: Vesti.kz

Определился последний финалист сборной Казахстана на ЧА-2022 по боксу

22-летний казахстанец Айбек Оралбай вышел в финал чемпионата Азии-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AIBA

На турнире, который проходит в Аммане (Иордания), в весовой категории до 92-х килограммов он встречался в полуфинале с представителем Ирана Туфана Шарифи и одержал победу.

Он стал последним от сборной Казахстана, кто будет биться за золото турнира. Ранее в финал чемпионата Азии-2022 вышли Асланбек Шымбергенов (71 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Камшыбек Кункабаев (+92), Нурканат Райыс (75 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

Отметим, что Казахстан на ЧА-2022 уже выиграл медаль высшего достоинства. Ее досрочно принесла Алуа Балкибекова, которая стала двукратной чемпионкой Азии.

Также восемь боксеров завоевали бронзовые медали. Так, ее обладателем стал брат-близнец Айбека Оралбая — Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 80 килограммов. Кроме него аналогичных наград удостоены Сагындык Тогамбай (86 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

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