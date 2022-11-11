Систему видеопросмотра спорных ситуаций будут использовать в боксе

Видеопросмотр боя будет активирован автоматически, если существуют расхождения между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке. Видеопросмотр также будет доступен, если действия рефери противоречили техническим и соревновательным правилам, которые повлияли на результат боя.

Система видеопросмотров будет действовать на всех турнирах IBA, континентальных элитных и молодежных боксерских соревнованиях. Видеопросмотр боев начнет действовать на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), который стартует 14 ноября. Новая система должна быть внедрена на всех соревнованиях IBA к январю 2023 года.