Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Авангард
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ницца
Хоккей. НХЛ
12.11
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
12.11
Торонто
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
12.11
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
53
Все события
Фоторепортажи
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
14:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Систему видеопросмотра спорных ситуаций будут использовать в боксе

Международная ассоциация бокса (IBA) на своем официальном сайте объявила о внедрении системы видеопросмотра боя, которая будет использоваться при возникновении спорных ситуаций в исходе поединка.

Наверх
Источник: Федерация бокса России

Видеопросмотр боя будет активирован автоматически, если существуют расхождения между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке. Видеопросмотр также будет доступен, если действия рефери противоречили техническим и соревновательным правилам, которые повлияли на результат боя.

Система видеопросмотров будет действовать на всех турнирах IBA, континентальных элитных и молодежных боксерских соревнованиях. Видеопросмотр боев начнет действовать на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), который стартует 14 ноября. Новая система должна быть внедрена на всех соревнованиях IBA к январю 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бросил беременную жену ради бен Ладена: как футболист стал террористом
'Пять стаканов за вечер': звезда СССР разругался с Тарасовым и потерял все
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь