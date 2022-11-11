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11 ноября, источник: Vesti.kz

WBO сообщила неприятную новость для Головкина

vRINGe.com представил новый рейтинг Всемирной боксерской организации (WBО). Изменения коснулись и казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, во втором среднем весе (до 76,2 килограмма) Геннадий Головкин, занимавший первую позицию, покинул топ-15. А вот его соотечественник Али Ахмедов вошел в топ-15 и оказался на 13-й строчке.

Напомним, ранее отмечалось, что Головкин должен отстоять свой титул по линии IBF в бою с бразильцем Эскивой Фалькао, который позицию обязательного претендента завоевал в прошлом году, одолев канадца Патриса Вольни. Победитель этой схватки будет обязан встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой — регулярным чемпионом WBA.

При этом была информация, что Головкин может провести бой в начале 2023 года с другим соперником.

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