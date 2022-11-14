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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» назвал сроки возвращения на ринг после победы над Головкиным

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58−2−2, 39 KO) рассказал о сроках возвращения на ринг, сообщает «Чемпионат».

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Источник: twitter.com/Canelo

18 сентября в Лас-Вегасе «Канело» победил Геннадия Головкина (42−2−1, 37 KO) единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

«Мои шрамы (от операции на руке) уже затянулись. Восстановление проходит отлично, и я не думаю, что это сильно меня задержит. Мои бои всегда проходят в мае и сентябре. Думаю, что буду готов к маю», — заявил «Канело».

Отметим, что ранее «Канело» высказывался о реванше против россиянина Дмитрия Бивола (21−0, 11 КО), которому он уступил в мае этого года.

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