«Канело» назвал сроки возвращения на ринг после победы над Головкиным
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58−2−2, 39 KO) рассказал о сроках возвращения на ринг, сообщает «Чемпионат».
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (58−2−2, 39 KO) рассказал о сроках возвращения на ринг, сообщает «Чемпионат».
18 сентября в Лас-Вегасе «Канело» победил Геннадия Головкина (42−2−1, 37 KO) единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.
«Мои шрамы (от операции на руке) уже затянулись. Восстановление проходит отлично, и я не думаю, что это сильно меня задержит. Мои бои всегда проходят в мае и сентябре. Думаю, что буду готов к маю», — заявил «Канело».
Отметим, что ранее «Канело» высказывался о реванше против россиянина Дмитрия Бивола (21−0, 11 КО), которому он уступил в мае этого года.