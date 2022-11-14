Бой с Головкиным? Тренер Алимханулы — о следующем сопернике и подготовке к поединку

"Я со своим парнем и уверен, что он лучший боец в среднем весе. Он сможет объединить титулы с Чарло. Если говорить о Головкине, то они оба из Казахстана, но даже не спаррингуют вместе. Давайте посмотрим, что произойдет, но сейчас остается только скрестить пальцы.

Я уверен, что Жанибек позвонит мне уже через неделю. Он впервые побывал в глубоких водах, поэтому я собираюсь оставить его в покое. Сейчас я хочу, чтобы он отправился домой, потому что не видел свою семью четыре месяца. Ему нужно отдохнуть, повеселиться, а в следующем году мы начнем с того места, на котором остановились. Февраль или март, я считаю, оптимальный вариант для возвращения", — сказал тренер.