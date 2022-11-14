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14 ноября, источник: Vesti.kz

Бой с Головкиным? Тренер Алимханулы — о следующем сопернике и подготовке к поединку

Тренер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (13−0, 8 КО) Бадди Макгирт озвучил предварительные планы начала подготовки к следующему бою, сообщает Fightnews.info. Также специалист поделился мнением относительно соперника.

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"Я со своим парнем и уверен, что он лучший боец в среднем весе. Он сможет объединить титулы с Чарло. Если говорить о Головкине, то они оба из Казахстана, но даже не спаррингуют вместе. Давайте посмотрим, что произойдет, но сейчас остается только скрестить пальцы.

Я уверен, что Жанибек позвонит мне уже через неделю. Он впервые побывал в глубоких водах, поэтому я собираюсь оставить его в покое. Сейчас я хочу, чтобы он отправился домой, потому что не видел свою семью четыре месяца. Ему нужно отдохнуть, повеселиться, а в следующем году мы начнем с того места, на котором остановились. Февраль или март, я считаю, оптимальный вариант для возвращения", — сказал тренер.

Напомним, Алимханулы в бою с британцем Дензелом Бентли (17−2−1, 14 КО), который прошел 13 ноября в Лас-Вегасе, одержал близкую победу (116−112 дважды и 118−110) и защитил свой титул.

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