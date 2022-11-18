Николая Валуева госпитализировали

По информации Telegram-канала «Мутко против», 49-летний экс-чемпион обратился в больницу из-за проблем с ногой. Медики решили оставить его под наблюдением в стационаре.

Николай Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

В 2013 году выяснилось, что причиной завершения спортивной карьеры Валуева стала опухоль в мозге. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни. Позднее он уточнил, что речь идет не о раке, а об акромегалии.