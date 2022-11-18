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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Николая Валуева госпитализировали

Бывшего чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы Николая Валуева госпитализировали в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канала «Мутко против», 49-летний экс-чемпион обратился в больницу из-за проблем с ногой. Медики решили оставить его под наблюдением в стационаре.

Николай Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

В 2013 году выяснилось, что причиной завершения спортивной карьеры Валуева стала опухоль в мозге. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни. Позднее он уточнил, что речь идет не о раке, а об акромегалии.

29 октября в Москве также был госпитализирован чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Его доставили в Институт имени Склифосовского в результате травмы, которая носила бытовой характер. 15 ноября гроссмейстера выписали из больницы.

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