Представители Валуева опровергли информацию о его госпитализации
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не госпитализирован, у него все в порядке со здоровьем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Валуева.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.
«Николай Валуев не госпитализирован, это неверная информация. У него все в порядке со здоровьем. Что касается ноги, то он хромает с лета. Но это не повод для госпитализации», — сказал собеседник агентства.
Валуеву 49 лет, с 30 августа 2008 года по 7 ноября 2009 года он обладал титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, став первым россиянином, кому это удалось. Всего боксер провел 53 боя, одержал в них 50 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.