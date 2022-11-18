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12:24 (мск), источник: ТАСС

Представители Валуева опровергли информацию о его госпитализации

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не госпитализирован, у него все в порядке со здоровьем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Валуева.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.

«Николай Валуев не госпитализирован, это неверная информация. У него все в порядке со здоровьем. Что касается ноги, то он хромает с лета. Но это не повод для госпитализации», — сказал собеседник агентства.

Валуеву 49 лет, с 30 августа 2008 года по 7 ноября 2009 года он обладал титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, став первым россиянином, кому это удалось. Всего боксер провел 53 боя, одержал в них 50 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

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