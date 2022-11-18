Представители Валуева опровергли информацию о его госпитализации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев не госпитализирован, у него все в порядке со здоровьем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Валуева.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.

«Николай Валуев не госпитализирован, это неверная информация. У него все в порядке со здоровьем. Что касается ноги, то он хромает с лета. Но это не повод для госпитализации», — сказал собеседник агентства.