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2 декабря, источник: Vesti.kz

Непобежденный мексиканец дал ответ по бою с Алимханулы

Всемирная боксерская организация (WBO), похоже, не шибко дорожит своей репутацией — попытки убедить мексиканца Хайме Мунгию (41−0, 33 КО) принять бой за звание чемпиона в среднем весе продолжаются вот уже более двух лет, пишет vRINGe.com.

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Источник: AP 2022

Вместо того чтобы понизить мексиканца в рейтинге и предложить воспользоваться статусом обязательного претендента следующего в топ-15 боксера, в WBO в очередной раз санкционировали бой, который не состоится, — с действующим чемпионом организации Жанибеком Алимханулы (13−0, 8 КО) из Казахстана.

Мунгия решил, что пора расставить все точки над «i» в этом вопросе: «Следующий год для нас — это время больших возможностей. Именно над этим мы и работаем. Не хочу умалять заслуги других бойцов дивизиона, но наш приоритетный вариант — поединок с (чемпионом WBC) Джермаллом Чарло или же с (чемпионом WBA Super/IBF) Геннадием Головкиным. Именно эти поединки интересуют болельщиков».

Мексиканец напоминает, что дал добро на бой с Головкиным еще в 2018 году, но «тогда Атлетическая комиссия Невады не разрешила нам драться. В этом году у GGG был бой с “Канело”. Мы пытались договориться с Чарло, но проблема в том, что он боксирует на Showtime у Эла Хэймона, а я сотрудничаю с DAZN. Но после того как о поединке договорились Джервонта Дэвис (Showtime) и Райан Гарсия (DAZN), у меня появилась надежда».

У Мунгии открыто спросили о варианте провести бой с Алимханулы, на что вечный претендент WBO ответил: «Скажу как есть. Я ищу приоритетные варианты. А это — Головкин и Чарло. Я верю в реализацию этих вариантов. Обещаю потешить крутым поединком в следующем году. Это будет или же титульный бой, или поединок с каким-то топовым боксером».

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