Непобежденный мексиканец дал ответ по бою с Алимханулы

Вместо того чтобы понизить мексиканца в рейтинге и предложить воспользоваться статусом обязательного претендента следующего в топ-15 боксера, в WBO в очередной раз санкционировали бой, который не состоится, — с действующим чемпионом организации Жанибеком Алимханулы (13−0, 8 КО) из Казахстана.

Мунгия решил, что пора расставить все точки над «i» в этом вопросе: «Следующий год для нас — это время больших возможностей. Именно над этим мы и работаем. Не хочу умалять заслуги других бойцов дивизиона, но наш приоритетный вариант — поединок с (чемпионом WBC) Джермаллом Чарло или же с (чемпионом WBA Super/IBF) Геннадием Головкиным. Именно эти поединки интересуют болельщиков».

Мексиканец напоминает, что дал добро на бой с Головкиным еще в 2018 году, но «тогда Атлетическая комиссия Невады не разрешила нам драться. В этом году у GGG был бой с “Канело”. Мы пытались договориться с Чарло, но проблема в том, что он боксирует на Showtime у Эла Хэймона, а я сотрудничаю с DAZN. Но после того как о поединке договорились Джервонта Дэвис (Showtime) и Райан Гарсия (DAZN), у меня появилась надежда».