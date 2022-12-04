Фьюри победил Чисору и защитил титул чемпиона WBC

Бой в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился победой Фьюри техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее боксеры дважды встречались, оба поединка остались за Фьюри (в 2011 году — единогласным решением судей, в 2014-м Чисора отказался продолжать бой).

Фьюри 34 года, он не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья). Чисоре 38 лет, на его счету 33 победы и 13 поражений.