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08:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фьюри победил Чисору и защитил титул чемпиона WBC

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Британец Тайсон Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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Источник: Reuters

Бой в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился победой Фьюри техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее боксеры дважды встречались, оба поединка остались за Фьюри (в 2011 году — единогласным решением судей, в 2014-м Чисора отказался продолжать бой).

Фьюри 34 года, он не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья). Чисоре 38 лет, на его счету 33 победы и 13 поражений.

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