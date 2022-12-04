Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика

Поединок, который должен был продлиться по правилам 12 раундов, завершился в десятом: рефери остановил бой из-за полученного Чисорой повреждения, судьи засчитали победу Фьюри техническим нокаутом. Для него это была третья защита титула.

«Усик, мусор, ты следующий, ты следующий!» — заявил Фьюри сразу после боя.

Фьюри одержал 33 победы в 34 поединках в профессиональной карьере и уже три раза подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.