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08:38 (мск), источник: Газета.Ру

Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика

Британский боксер, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри вызвал на бой обладателя чемпионских поясов WBA Super, IBF и WBO, украинского спортсмена Александра Усика сразу после победы над еще одним британцем — Дереком Чисорой.

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Источник: Reuters

Поединок, который должен был продлиться по правилам 12 раундов, завершился в десятом: рефери остановил бой из-за полученного Чисорой повреждения, судьи засчитали победу Фьюри техническим нокаутом. Для него это была третья защита титула.

«Усик, мусор, ты следующий, ты следующий!» — заявил Фьюри сразу после боя.

Фьюри одержал 33 победы в 34 поединках в профессиональной карьере и уже три раза подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри рассказал, почему может провести бой с обладателем чемпионских поясов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком. Примечательно, что Фьюри хотел провести бой с Усиком до конца 2022 года, однако украинский боксер отказался из-за желания восстановиться после поединка с Энтони Джошуа.

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