Небитый бразильский нокаутер согласился на бой с Алимханулы
Не знающий поражений бразильский средневес Эскива Фалькао (30−0, 20 КО) готов провести бой с чемпионом мира WBO в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы (13−0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.
Не знающий поражений бразильский средневес Эскива Фалькао (30−0, 20 КО) готов провести бой с чемпионом мира WBO в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы (13−0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.
Он ответил на пост казахстанца в твиттере, где тот спросил, кто станет его следующим соперником. «Я иду!» — написал бразилец.
Напомним, что Фалькао является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет другой казахстанский боец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО).