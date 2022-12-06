Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
СКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Витязь
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Сочи
22
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Марокко
Испания
00
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Португалия
Швейцария
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
41
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Б
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
24
Хоккей. НХЛ
7.12
Нью-Джерси
Чикаго
Хоккей. НХЛ
7.12
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
7.12
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
7.12
Тампа-Бэй
Детройт
Хоккей. НХЛ
7.12
Айлендерс
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.12
Виннипег
Флорида
Хоккей. НХЛ
7.12
Даллас
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.12
Анахайм
Каролина
Хоккей. НХЛ
7.12
Сиэтл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
Монреаль
ОТ
76
Все события
Фоторепортажи
29Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый бразильский нокаутер согласился на бой с Алимханулы

Не знающий поражений бразильский средневес Эскива Фалькао (30−0, 20 КО) готов провести бой с чемпионом мира WBO в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы (13−0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2022

Он ответил на пост казахстанца в твиттере, где тот спросил, кто станет его следующим соперником. «Я иду!» — написал бразилец.

Напомним, что Фалькао является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет другой казахстанский боец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь