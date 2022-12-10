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18:59 (мск), источник: ТАСС

Цзю уверен, что здравый смысл возобладает и бокс останется в программе Олимпиады

Из-за последствий управленческого кризиса в международной федерации бокс пока было решено не включать в программу Игр 2028 года.

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Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 10 декабря. /ТАСС/. Логика и здравый смысл должны возобладать, и бокс должен остаться в программе Олимпийских игр. Такое мнение журналистам в субботу высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю на форуме Международной ассоциации бокса (IBA) в Абу-Даби.

Бокс было решено пока не включать в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«У меня было три мечты в жизни, одна из них — представлять мою страну на Олимпиаде, я достиг своей цели и участвовал в Олимпиаде, — сказал Цзю, дошедший на Играх 1988 года до ⅛ финала. — Но другую мечту я не исполнил, единственное, чего у меня нет, — это олимпийской медали. Но лучший трофей — это не только титул, главное, что мы становимся настоящими спортсменами. Спорт и бокс — это о возможности превосходить себя, выходить каждый раз на новый уровень, это единственный вид спорта, который помогает пройти через боль и трудности. Я надеюсь, что логика и здравый смысл у людей, которые хотят исключить бокс из олимпийской программы, возобладают и ситуация поменяется».

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях среди профессионалов, бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года американец Эвандер Холифилд отметил значение любительского бокса для профессионального. «Это [исключение бокса из программы Олимпиады] будет очень печальной новостью. Любительский бокс — это главная причина, почему профессиональный бокс развивается. Боксеры становятся звездами с ранних лет, с любительского бокса. Любительский бокс дает возможность спортсменам стать хорошими людьми и бойцами», — сказал он.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA (тогда организация называлась AIBA) статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.

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