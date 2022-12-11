Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс

Сегодня, 11 декабря, она провела свой третий бой в профи. Он прошел в Алматы.

Соперницей казахстанки стала более опытная представительница Танзании Лулу Кайаге. На кону стоял пояс UBO World в наилегчайшем весе.

Бой был запланирован на десять раундов, но продлился всего два — в перерыве Кайаге отказалась от продолжения поединка.

Для казахстанки, идущей без поражений, это третья победа в третьем бою в профи. Кайаге же проиграла в девятый раз.