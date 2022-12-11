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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Вакантный титул стоял на кону его боя против представителя Венесуэлы Энрике Луиса.

Поединок стал главным на вечере бокса в Алматы и был запланирован на десять раундов. В седьмом раунде Тураров дважды отправил соперника в нокдаун, а затем мощно нокаутировал.

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. Для Турарова это также был дебют на стриминговом сервисе.

Также в карде Ангелина Лукас одержала победу и завоевала пояс UBO World, и с победы дебютировал в профи актер и боец ММА Еркебулан Токтар.

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