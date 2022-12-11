Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул

Вакантный титул стоял на кону его боя против представителя Венесуэлы Энрике Луиса.

Поединок стал главным на вечере бокса в Алматы и был запланирован на десять раундов. В седьмом раунде Тураров дважды отправил соперника в нокдаун, а затем мощно нокаутировал.

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. Для Турарова это также был дебют на стриминговом сервисе.