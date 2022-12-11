Международная ассоциация бокса восстановила членство Украины

«Мы сняли приостановку деятельности Федерации бокса Украины. Мы предоставили юриста, контролировавшего все разбирательства, который составил отчет. Он был положительным, и у нас не было никаких причин приостанавливать деятельность украинской федерации, поскольку она выполнила все наши запросы. Они следовали инструкциям IBA и конституции. Это то, что должны сделать все национальные федерации», — сказал во время заседания правления IBA в Абу-Даби Еролимпос, чьи слова приводит Inside the Games.