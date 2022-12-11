Международная ассоциация бокса восстановила членство Украины
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международная ассоциация бокса (IBA) отменила приостановку деятельности Федерации бокса Украины, сообщил генеральный секретарь IBA Джордж Еролимпос.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международная ассоциация бокса (IBA) отменила приостановку деятельности Федерации бокса Украины, сообщил генеральный секретарь IBA Джордж Еролимпос.
IBA также признала президентом Федерации бокса Украины Кирилла Шевченко.
«Мы сняли приостановку деятельности Федерации бокса Украины. Мы предоставили юриста, контролировавшего все разбирательства, который составил отчет. Он был положительным, и у нас не было никаких причин приостанавливать деятельность украинской федерации, поскольку она выполнила все наши запросы. Они следовали инструкциям IBA и конституции. Это то, что должны сделать все национальные федерации», — сказал во время заседания правления IBA в Абу-Даби Еролимпос, чьи слова приводит Inside the Games.
IBA 23 сентября временно приостановила членство Федерации бокса Украины из-за вмешательства государства в работу организации. В начале октября IBA сообщила, что украинским спортсменам можно выступать под своим флагом, несмотря на приостановку членства федерации.