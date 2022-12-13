Дмитрий Бивол стал боксёром года по версии WBA

«От имени Всемирной боксёрской ассоциации за то, что вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за ваши упорные усилия и целеустремленность, за всё, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием боксёра года по версии WBA в 2022 году», — сказал Мендоса и выразил надежду увидеть Бивола на этом же месте в 2023 году.