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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

Боксеры из Российской Федерации и Республики Беларусь были восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом информирует пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA», — отмечается в заявлении.

Напомним, Всемирная боксёрская ассоциация исключила российских и белорусских боксёров из своих рейтингов в марте этого года. Тогда отмечалась, что эта мера была временной, а также говорилось, что она будет пересматриваться месяц за месяцем.

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