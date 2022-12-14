Восстановление в боях: что означает снятие WBA санкций с наших боксеров

Россиян и белорусов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщил 14 декабря официальный сайт организации. Спортсмены «не являются солдатами или частью правительств», поэтому не имеют отношения к конфликту на Украине, говорится в заявлении WBA. Теперь боксеры из России и Белоруссии, включая чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, смогут выступать под флагами своих стран, а в случае победы услышат национальные гимны. Эксперты ожидают, что вскоре аналогичное решение примет еще одна профессиональная боксерская ассоциация — WBC, где под санкциями до сих пор находятся 16 россиян.

Свет в конце ринга

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) с 14 декабря вернула в свои рейтинги представителей России и Белоруссии. Организация признала, что спортсмены не имеют никакого отношения к конфликту на Украине и поэтому не должны подвергаться дискриминации по политическим мотивам. В то же время официальное заявление организации содержит одну оговорку: «Было решено, что любой боксер, который выскажется в поддержку СВО или примет участие в ней, будет немедленно удален [из рейтингов]».

WBA ввела свои санкции в конце февраля 2022 года — сразу после начала специальной военной операции на Украине. Правда, даже тогда ассоциация сделала исключение для трех спортсменов — Дмитрия Бивола, Алексея Егорова и Раджаба Бутаева, которым предстояли титульные бои. Им оставили право выступать, но в нейтральном статусе.

Таким образом санкции продержались почти девять месяцев.

— Сегодняшнее решение можно охарактеризовать как победу здравого смысла, — подчеркнул «Известиям» бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Схожее мнение высказал и экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

— Вижу свет в конце тоннеля этих беспрецедентных спортивных санкций, когда принимаются такие решения, — отметил «Известиям» боксер. — Это хорошая и позитивная новость. Ребята могут продолжать делать свое дело без каких-либо ограничений.

На сегодняшний день единственной крупной профессиональной боксерской организацией, которая продолжает применять санкции в отношении российских спортсменов, остается Всемирный боксерский совет (WBC). В ноябре этого года он исключил из своих рейтингов 16 боксеров из России, представленных в разных весовых категориях.

Глава организации мексиканец Маурисио Сулейман тогда заявил, что любой из этих спортсменов сможет подать прошение о пересмотре решения конгресса WBC и будет оставлен в рейтингах, если докажет, что юридически может представлять любую другую страну, кроме России. Теоретически такой возможностью обладают лишь четверо — Артур Бетербиев, Сергей Ковалев, Арсланбек Махмудов, Игорь Михалкин. Они могут продолжить выступление под флагами других стран, в которых постоянно живут и тренируются. У Бетербиева это Канада, у Ковалева — США, у Махмудова и Михалкина — Германия.

Впрочем, эксперты не исключают, что решение WBA может подтолкнуть и WBC к пересмотру своей позиции.

— Создан определенный прецедент, благодаря которому, надеюсь, WBC примет аналогичное решение. А у функционеров из IBF и WBO (еще две профессиональные боксерские организации — «Известия») даже не будет возникать таких мыслей, — отметил Константин Цзю.

— Представители WBС тоже прекрасно понимают, что у них должны выступать сильнейшие боксеры, а без России такому не бывать, — поддержал коллегу Денис Лебедев.

Награда для непобежденного

Интересно, что еще до снятия санкций со стороны WBA эта организация признала Дмитрия Бивола боксером года. В 2022 году россиянин дважды защитил пояс WBA: в мае победил единогласным решением судей Сауля «Канело» Альвареса, а в ноябре одержал победу над Хильберто Рамиресом.

— От имени Всемирной боксерской ассоциации хочу наградить вас званием боксера года за ваши грандиозные выступления на ринге, — сказал президент WBA Хильберто Мендоса. — Не только в этом году, но и в предыдущие годы. За ваши упорные усилия и целеустремленность, за всё, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира.

Россиянин ответил любезностью на любезность.

— Я очень рад быть частью WBA, — заявил россиянин. — Вы дали мне шанс завоевать и защищать титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь и дальше делать всё, что в моих силах, чтобы продолжать победную серию.

При этом следующий соперник Бивола по-прежнему не подтвержден.

— Дмитрий провел замечательный год, — считает Константин Цзю. — Победы над Альваресом и Рамиресом заметно повысили его статус, сделали легендой бокса. Так что полностью поддерживаю решение WBA и поздравляю Дмитрия. Что будет в следующем году? Ожидаю бой-реванш с Хильберто Рамиресом.

При этом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Бивол может подраться с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в конце 2023 года.

— Если бой Бетербиева с Биволом состоится, то это произойдет в конце следующего года, — отметил Арум в интервью iD Boxing. — Бивол, скорее всего, свой следующий поединок проведет с «Канело», и этот бой будет для него гораздо более привлекательным. Но к концу года мы способны договориться. Проблемы с вещанием не помешают организации этого поединка.

Озвученная Арумом «проблема» заключается в том, что бои двух россиян транслируют разные компании. Бивол традиционно дерется на стриминговом сервисе DAZN, в то время как поединки Бетербиева показывает американский кабельный канал ESPN. При организации их боя необходимо будет учесть интересы этих конкурентов.

Пока же у Бетербиева уже есть запланированный бой: 28 января 2023 года он подерется с Энтони Ярдом в Лондоне.