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15 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер получил бой за титул чемпиона мира после победы нокаутом

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (26−0, 19 КО) получил титульный бой. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Movida Promotions, которая представляет его интересы.

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«Жанкош Тураров после победы над Луисом Энрике Ромеро (11−6−1, 7 КО) получил бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Глава промоутерской компании Movida Promotions Алимжан Калдияров уже приступил к переговорам. Титульный поединок может возглавить вечер бокса 18 марта в Алматы. Ожидаем двойной праздник на Наурыз», — говорится в заявлении Movida Promotions.

Ранее отмечалось, что соперником Турарова может стать действующий обладатель чемпионского титула IBO мексиканец Алехандро Менесес (16−5, 9 КО).

Напомним, что казахстанец финишировал Ромеро в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental.

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