Казахстанский боксер получил бой за титул чемпиона мира после победы нокаутом

«Жанкош Тураров после победы над Луисом Энрике Ромеро (11−6−1, 7 КО) получил бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Глава промоутерской компании Movida Promotions Алимжан Калдияров уже приступил к переговорам. Титульный поединок может возглавить вечер бокса 18 марта в Алматы. Ожидаем двойной праздник на Наурыз», — говорится в заявлении Movida Promotions.