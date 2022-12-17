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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитрия Бивола признали лучшим боксером года по версии ESPN

Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года по версии ESPN.

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Источник: AP 2022

Во вторник Бивол получил награду лучшему боксеру года по версии WBA Super. Награждение прошло на 100-м конгрессе ассоциации в Орландо (США).

Бивол 5 ноября в Абу-Даби единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории. До этого он также судейским решением в мае победил мексиканца Сауля Альвареса.

Всего 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 — нокаутом) в 21 профессиональном поединке.

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