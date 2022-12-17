Дмитрия Бивола признали лучшим боксером года по версии ESPN
Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года по версии ESPN.
Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года по версии ESPN.
Во вторник Бивол получил награду лучшему боксеру года по версии WBA Super. Награждение прошло на 100-м конгрессе ассоциации в Орландо (США).
Бивол 5 ноября в Абу-Даби единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории. До этого он также судейским решением в мае победил мексиканца Сауля Альвареса.
Всего 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 — нокаутом) в 21 профессиональном поединке.