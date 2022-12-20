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20:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Помимо “Канело”. Головкину предложили варианты “мегабоев”

Чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA и IBF Геннадию Головкину нужно сменить дивизион. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор британского портала MMA Sport Бен Смит. Эксперт предложил ему соперников для больших боев и объяснил свой выбор.

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Источник: HBO

Ранее IBF призвала казахстанского чемпиона защитить свой титул против бразильца Эскивы Фалькао, а победитель этой схватки должен встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой — регулярным чемпионом WBA.

«Зачем Головкину нужны скучные бои в среднем весе. Ведь чуть выше в категории есть интересные соперники, которые сгенерируют большие деньги. Я хотел бы увидеть его противостояние с Крисом Юбенком. Я уверен, что в Великобритании они собрали бы немалую сумму, устроив мегабитву. Вторым интересным соперником, помимо “Канело”, является Давид Бенавидес. Конечно же, GGG удобнее в своем весе, но если есть шанс хорошо заработать, то почему не попробовать», — отметил Смит.

В последнем бою Головкин уступил решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

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