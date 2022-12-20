«Помимо “Канело”. Головкину предложили варианты “мегабоев”

«Зачем Головкину нужны скучные бои в среднем весе. Ведь чуть выше в категории есть интересные соперники, которые сгенерируют большие деньги. Я хотел бы увидеть его противостояние с Крисом Юбенком. Я уверен, что в Великобритании они собрали бы немалую сумму, устроив мегабитву. Вторым интересным соперником, помимо “Канело”, является Давид Бенавидес. Конечно же, GGG удобнее в своем весе, но если есть шанс хорошо заработать, то почему не попробовать», — отметил Смит.