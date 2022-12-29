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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира. Подробности

Международная боксерская организация (IBO) забрала у Данияра Елеусинова (11−0, 6 КО) титул чемпиона мира по своей версии в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Теперь казахстанец готовится к возвращению на ринг, которое планируется в феврале-марте, уже без пояса.

Последний раз Елеусинов дрался год назад, когда и завоевал свой чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15−1, 4 КО).

«Мы на связи с IBO. И мы знали, что они должны были принять такое решение. Мы это знали заранее, это не новость. Зато как минимум сейчас его не обязывают ни к чему. Данияр стал чемпионом, его имя уже в истории. Один мы раз оттягивали его защиту, но это было связано с травмой руки. Сейчас все еще идет момент заключения контракта.

Планы на дальнейшую карьеру есть. Они, конечно, уже никак не касаются IBO. Для его возвращения мы рассматриваем два месяца, это февраль и март, сейчас идут переговоры. Уже даже есть оппоненты под эти сроки. Но идет момент заключения контракта. Без этого той же IBO, как и любой другой организации, мы не могли и не можем дать ни дату боя, ни имя соперника», — прокомментировал менеджер Елеусинова Зия Алиев.

Напомним, что Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. До него это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.

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