Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира. Подробности

«Мы на связи с IBO. И мы знали, что они должны были принять такое решение. Мы это знали заранее, это не новость. Зато как минимум сейчас его не обязывают ни к чему. Данияр стал чемпионом, его имя уже в истории. Один мы раз оттягивали его защиту, но это было связано с травмой руки. Сейчас все еще идет момент заключения контракта.



Планы на дальнейшую карьеру есть. Они, конечно, уже никак не касаются IBO. Для его возвращения мы рассматриваем два месяца, это февраль и март, сейчас идут переговоры. Уже даже есть оппоненты под эти сроки. Но идет момент заключения контракта. Без этого той же IBO, как и любой другой организации, мы не могли и не можем дать ни дату боя, ни имя соперника», — прокомментировал менеджер Елеусинова Зия Алиев.