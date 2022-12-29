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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В WBC назвали лучшего боксера года

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал лучших боксеров 2022 года. Его слова передает «Матч ТВ».

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Источник: AP 2022

Главным боксером года Сулейман выбрал британца Тайсона Фьюри, который провел два победных поединка в течение года. В тройку лучших глава WBC включил японца Наоя Инуе, ставшего абсолютным чемпионом в легчайшем весе, а также американца Девина Хейни, ставшего абсолютным чемпионом в легком дивизионе.

3 декабря Фьюри защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе, победив британца Дерека Чисору. В апреле в титульном бою он оказался сильнее другого соотечественника Диллиана Уайта.

Ранее россиянина Дмитрия Бивола признали боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 2022-м он успешно провел две защиты титула чемпиона мира в полутяжелом весе, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

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