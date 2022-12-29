Алимханулы выступил с заявлением

«2022-й год останется в истории казахстанского профи-бокса. Рад, что мы смогли быть частью этого замечательного события. Впервые мы привезли в страну пояс чемпиона мира по версии WBO. Хвала Всевышнему! Цель достигнута! Спасибо команде, спасибо большое болельщикам, которые верили! Надеюсь, 2023-й будет историческим годом!», — написал он на своей странице в соцсетях.

Отметим, что летом Всемирная боксерская организация (WBO) объявила Алимханулы чемпионом без боя, потому что он на тот момент был обладателем пояса «временного» чемпиона, а владевший полноценным титулом американец Деметриус Андраде не захотел с ним драться и ушел в другой дивизион.

В итоге Алимханулы стал шестым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов, Бейбут Шуменов и Данияр Елеусинов.