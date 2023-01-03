Казахстан возглавил рейтинг IBA
Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг бойцов во всех весовых категориях, Казахстан оказался на вершине списка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг бойцов во всех весовых категориях, Казахстан оказался на вершине списка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан с 48100 очками возглавил рейтинг, на втором месте расположился Узбекистан, третья позиция у Индии.
В рейтинге IBA суммируются очки за выступление боксеров, в том числе учитываются победы в предварительном раунде. Золото чемпионата Азии позволяет набрать 1200 баллов, серебро — 900, бронза — 700.
До чемпионата Азии по боксу, который прошел в ноябре в Аммане, в рейтинге IBA лидировала сборная США.
Среди казахстанских боксеров на сайте IBA названы Нурлан Сапарбай, Сакен Бибосынов, Камшыбек Кункабаев, Нурбек и Айбек Оралбаи, Серик Темиржанов, Сагындык Тогамбай, Асланбек Шымбергенов и другие.