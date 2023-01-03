Казахстан возглавил рейтинг IBA

Казахстан с 48100 очками возглавил рейтинг, на втором месте расположился Узбекистан, третья позиция у Индии.

В рейтинге IBA суммируются очки за выступление боксеров, в том числе учитываются победы в предварительном раунде. Золото чемпионата Азии позволяет набрать 1200 баллов, серебро — 900, бронза — 700.

До чемпионата Азии по боксу, который прошел в ноябре в Аммане, в рейтинге IBA лидировала сборная США.