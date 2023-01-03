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3 января, источник: Vesti.kz

Казахстан возглавил рейтинг IBA

Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала обновленный рейтинг бойцов во всех весовых категориях, Казахстан оказался на вершине списка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: kfb.kz

Казахстан с 48100 очками возглавил рейтинг, на втором месте расположился Узбекистан, третья позиция у Индии.

В рейтинге IBA суммируются очки за выступление боксеров, в том числе учитываются победы в предварительном раунде. Золото чемпионата Азии позволяет набрать 1200 баллов, серебро — 900, бронза — 700.

До чемпионата Азии по боксу, который прошел в ноябре в Аммане, в рейтинге IBA лидировала сборная США.

Среди казахстанских боксеров на сайте IBA названы Нурлан Сапарбай, Сакен Бибосынов, Камшыбек Кункабаев, Нурбек и Айбек Оралбаи, Серик Темиржанов, Сагындык Тогамбай, Асланбек Шымбергенов и другие.

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