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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Фьюри хочет провести три боя в 2023 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Британский боксер Тайсон Фьюри хочет провести три поединка в 2023 году, сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на слова промоутера спортсмена Фрэнка Уоррена.

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Источник: Reuters

Ранее Уоррен сообщил, что отправил проект контракта по организации боя команде украинца Александра Усика.

Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика.

Фьюри 34 года, он не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья).

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