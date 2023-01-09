Фьюри хочет провести три боя в 2023 году

Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика.