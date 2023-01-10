Американцы признали россиянина лучшим боксером года

BWAA впервые за 84 года существования ассоциации признала российского спортсмена лучшим боксером года.
«Это огромная честь. Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. У меня лучшая команда в боксе — мой менеджер и мой тренер. Я этого не ожидал, но после победы над Рамиресом я считал, что у меня выдался отличный год. Я верил в свое мастерство и упорно трудился. Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу. Благодарю мою команду и всех, кто поддерживал меня», — сказал Бивол.
Бивол 5 ноября прошлого года в Абу-Даби единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории. До этого в мае россиянин также судейским решением победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
Ранее Бивол был признан лучшим боксером года по версии WBA, спортивных порталов ESPN, Yahoo! Sports, Sporting News и Би-би-си. За профессиональную карьеру 32-летний россиянин одержал 21 победу (11 — нокаутом) в 21 поединке.