Американцы признали россиянина лучшим боксером года

«Это огромная честь. Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду. У меня лучшая команда в боксе — мой менеджер и мой тренер. Я этого не ожидал, но после победы над Рамиресом я считал, что у меня выдался отличный год. Я верил в свое мастерство и упорно трудился. Подводя итоги года, я могу уверенно сказать, что проделал хорошую работу. Благодарю мою команду и всех, кто поддерживал меня», — сказал Бивол.