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12 января, источник: Vesti.kz

Самая сексуальная боксерша Казахстана возвращается на ринг

Боксерша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, готовится к возвращению на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Обращаясь к своим подписчикам в аккаунте социальной сети, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков, она отметила, что следующий бой проведет либо в Стамбуле (Турция), либо в Дубае (ОАЭ).

Последний бой в декабре 2022 года Лукас провела с травмой ноги, завоевав тогда пояс UBO World. Сейчас же она восстанавливается, планируя подготовку к следующему бою.

"Я конкретно взялась за свой восстановительный процесс, прошла всю физиотерапию: магнит, ультразвук, электрофорез. Спортсмены меня поймут. Дома еще делаю биоптрон, пью витамины, коллаген. Вы понимаете, да, что я хочу скорее-скорее вернуться на ринг?

Мне многие говорят: может, это знак, может, надо повременить и полгодика отдохнуть. Но нет, я хочу весной вернуться на ринг, и, дай Бог, мы это сделаем. Самое главное — хорошо восстановиться.

Видите, я провела бой в конце октября в Турции за межконтинентальный титул. Тут же приехала, я вообще не отдыхала и начала готовиться к следующему бою к 11 декабря. То есть нужно хорошо всегда восстанавливаться. Я могу проводить бой за боем. Так же и в любителях я могла провести за месяц семь боев", — поделилась Лукас.

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