Раскрыты ближайшие планы Геннадия Головкина

«В действительности все зависит от того, что планирует делать Геннадий. Он — тот, кто принимает решения касательно своей карьеры. Я знаю, что у него впереди обязательная титульная защита, поэтому, скорее всего, он пойдет в этом направлении и защитит свой титул в бою против обязательного претендента. Что будет после этого — пока никто не знает.



Есть несколько больших имен, которые имели бы для него смысл. Все идет шаг за шагом. Головкин планирует продолжать драться в среднем весе. Но он пока не решил, что делать дальше. Когда вы вложили столько времени и усилий в вашу боксерскую карьеру, бывает здорово взять перерыв и провести время с семьей. Поэтому, как только Геннадий решит, что он хочет делать, он объявит об этом со своей стороны», — сказал в интервью Sky Sports Леффлер.