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14 января, источник: Vesti.kz

Раскрыты ближайшие планы Геннадия Головкина

Промоутер Том Леффлер раскрыл ближайшие планы своего подопечного — чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

«В действительности все зависит от того, что планирует делать Геннадий. Он — тот, кто принимает решения касательно своей карьеры. Я знаю, что у него впереди обязательная титульная защита, поэтому, скорее всего, он пойдет в этом направлении и защитит свой титул в бою против обязательного претендента. Что будет после этого — пока никто не знает.

Есть несколько больших имен, которые имели бы для него смысл. Все идет шаг за шагом. Головкин планирует продолжать драться в среднем весе. Но он пока не решил, что делать дальше. Когда вы вложили столько времени и усилий в вашу боксерскую карьеру, бывает здорово взять перерыв и провести время с семьей. Поэтому, как только Геннадий решит, что он хочет делать, он объявит об этом со своей стороны», — сказал в интервью Sky Sports Леффлер.

В настоящее время Головкин обязан защитить свои титулы в бою с бразильцем Эскивой Фалькао и кубинцем Эрисланди Ларой. Также о готовности подраться с GGG заявляли британец Крис Юбэнк-младший, мексиканец Хайме Мунгия и австралиец Майкл Зерафа.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре, когда уступил в трилогии мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

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