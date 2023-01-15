Алимханулы назвал своего самого желаемого соперника
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы мечтает встретиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, сообщают Vesti.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы мечтает встретиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер выбрал себе самого желаемого соперника в твиттере.
Промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы Алимханулы, предложила своим подписчикам выбрать самый ожидаемый бой. «Жанибек против “Канело”, — оставил комментарий Алимханулы.