Алимханулы назвал своего самого желаемого соперника

Алимханулы назвал своего самого желаемого соперника

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы мечтает встретиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, сообщают Vesti.kz.