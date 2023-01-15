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15 января, источник: Vesti.kz

Алимханулы назвал своего самого желаемого соперника

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы мечтает встретиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер выбрал себе самого желаемого соперника в твиттере.

Промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы Алимханулы, предложила своим подписчикам выбрать самый ожидаемый бой. «Жанибек против “Канело”, — оставил комментарий Алимханулы.

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